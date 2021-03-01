Какие дороги закрыты в Казахстане

В 8 областях закрыты дороги.

1 марта из-за неблагоприятных погодных условий ограничено движение для транспорта на автодорогах республиканского значения, сообщает zakon.kz.

По данным МИИР РК, на днях на Казахстан обрушился сильный антициклон.

В Акмолинской области:

1. "Екатеринбург-Алматы" км 1291-1353, уч. г.Нур-Султан-гр.Карагандинской обл. (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог АО "НК "КазАвтоЖол").2. "Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау" км 32-51, уч. с.Кабанбай-Батыра-гр.Карагандинской области.

В Актюбинской области:

1. "Самара-Шымкент" км 776-965, уч. с.Ульке-п.Карабутак.2. "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км 92-257, уч. г.Эмба-г.Шалкар.

В Алматинской области:

1."Ушарал-Достык" км 83-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык (участок на реконструкции АБК "Автодор НС").

В Восточно-Казахстанской области:

1."Омск-Майкапчагай" км 756-906, уч. г.Семей-г.Калбатау.2."Омск-Майкапшагай" км 587-733, уч. гр.Павлодарской обл.-г.Семей.3. "Семей-гр.РФ" км 2-113, уч. г.Семей-гр.РФ4. "Семей-Кайнар" км 8-266, уч. г.Семей-с.Кайнар5. "Усть-Каменогорск-Семей" км 10-198, уч. с.Герасимовка-г.Семей.6. "Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ" км 105-123, уч. г. Шемонаиха -гр.РФ.7. "Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 7-166, уч. с.Ушановское-г.Алтай.8. "Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ" км 36-102, уч. с.Предгорное-г.Шемонаиха.9. "Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ" км 15-105, уч. с.Белоусовка-г.Риддер

В Карагандинской области:

1. "Жезказган-Петропавловск" км 65-252, уч. п.Жезды-гр.Костанайской обл.2. "Екатеринбург-Алматы" км 1492-1854, уч. г.Караганда-г.Балхаш.3. "Кызылорда-Павлодар" км 967-1135, уч. г.Караганда- гр.Павлодарской обл.4. "Калкаман-Баянаул-Керней-Ботакара" км 231-324. уч. пос. Ботакара-до гр. Павлодарской обл.5. "Караганда-Аягоз-Бугаз" км 17-217, уч. г.Караганда- г.Каркаралинск.6."Екатеринбург-Алматы" км 1353-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау. (участок дирекций платных дорог АО "НК "КазАвтоЖол").7. "Екатеринбург-Алматы" км 1446-1457, г.Темиртау-г.Караганда.8."Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау" км 51-266, уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау.9."Жезказган-Петропавловск" км 24-65, уч. г.Сатпаев-п.Жезды.10. "Кызылорда-Павлодар" км 429-906, уч. г.Жесказган-п.Топар;11. "Акчатау-Агадырь-Ортау" км 0-195, уч. пос. Акчатау- пов. на с. Бидайык;12. "Жайрем-Каражал-Атасу" км 620-713 уч. кафе Самал-примыкание а/д Кызылорда-Павлодар, км 0-83, 118-179.13. "Бастау-Актау-Темиртау" км 28-53, уч. г. Темиртау-ст. Нура14. "Екатеринбург-Алматы" км 1457-1503, уч. Северо-Восточный обход г. Караганды;15. "Подъезд к г. Караганда" км 0-16 В Костанайской области:

1."Жезказган-Петропавловск" км 252-340, гр.Карагандиской обл.-г.Аркалык. В Павлодарской области:

1. "Кызылорда-Павлодар" км 1135-1206, уч. гр.Карагандинской обл. п.Шидерты.2. "Калкаман-Баянаул-Керней-Ботакара" км 138-231, с.Баянаул-гр.Карагандинской обл.3. "Омск-Майкапшагай" км 526-587, уч. с.Акку-гр.Восточно-Казахстанской обл.

В Северо-Казахстанской области:

1."Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" км 0-228, уч. с.Булаево- с.Рощинское.

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