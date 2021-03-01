Какие изменения ждут казахстанцев в марте 2021 года

В частности, изменения коснулись публикации ЕНПФ информации об управляющих инвестиционным портфелем в СМИ.

Информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в марте 2021 года, подготовила информационная система "Параграф", передает zakon.kz.

Коронавирус

В трех городах РК пилотно внедрят приложение Ashyq на ряде объектов предпринимательства. Допуск посетителей на них будет осуществляться при условии сканирования ими на входе специального QR-кода для определения статуса посетителя.

Таможня

С 1 марта срок проведения камеральной таможенной проверки не должен превышать 60 календарных дней. Введено новое понятие "комплексная выездная таможенная проверка", которая проводится на основе системы управления рисками.

Экология

С 1 марта вводится в действие ряд изменений по вопросам экологии. В частности, они касаются страхования имущественных интересов недропользователя, возмещения ущерба ресурсам недр, выдачи лицензии на разведку твердых полезных ископаемых, ликвидации последствий операций по разведке.

Пенсионная система

Управляющий инвестиционным портфелем возместит за счет собственного капитала отрицательную разницу между номинальной доходностью пенсионных активов, полученную управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов.

Утвержден порядок ведения учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков в ЕНПФ.

Изменились Правила публикации ЕНПФ информации об управляющих инвестиционным портфелем в СМИ, Правила осуществления учета и оценки пенсионных активов. Кроме того, с 5 марта разрешено переводить пенсионные накопления по договору пенсионного аннуитета в филиалы страховой организации-нерезидента РК.

Медицина

Минздрав утвердил новые тарифы на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе ОСМС.

Утверждены новые правила хранения и транспортировки лекарств и медицинских изделий

ЧСИ

С лицевых счетов ЧСИ спишут сумму недоимки по сбору с аукционов по состоянию на 1 января 2021 года, до 1 января 2023 года

Адвокаты

Соглашение об оказании гарантированной государством юридической помощи будет формироваться в Единой информационной системе юридической помощи.

Правоохранительные органы

"Уровень доверия населения к правоохранительным органам" будут выявлять при помощи новой статистической формы.

Проверки предпринимателей

Минфин изменил состав Апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб на уведомление о результатах проверки

Регистрация подвижного состава и его залога

Изменены Правила государственной регистрации (перерегистрации) подвижного состава и его залога.

Государственная регистрация залога подвижного состава производится через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz. Услуга стала электронной, полностью автоматизированной. Сокращены основания для отказа в оказании государственной услуги.

Архивы

Установлены цены на услуги государственных архивов по обучению современным основам документирования и управления документацией.

Тир, оружие

Изменились Правила открытия и функционирования стрелковых тиров. Стрелковые тиры (стрельбища) и стенды открываются юридическими лицами для проведения соревнований или тренировочных занятий по стрелковым видам спорта (пулевая, стендовая, практическая стрельба), а также для владельцев и пользователей гражданского и служебного оружия при проведении учебно-тренировочных, охотничье-любительских стрельб и занятий по огневой подготовке, по разрешениям выданным территориальными органами полиции.

Госимущество

С 7 марта мониторинг эффективности управления республиканским и коммунальным имуществом будет осуществляться по отдельности на основе системы управления рисками.

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