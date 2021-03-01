Назначен вице-министр труда

Им стал Ержан Биржанов.

Постановлением Правительства РК Биржанов Ержан Ерикович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Ержан Биржанов родился в 1979 году в Северо-Казахстанской области.

Трудовую деятельность начал в 1999 году старшим налоговым инспектором сектора местных налогов Налогового комитета по Северо-Казахстанской области. С 1999 по 2004 годы работал в Налоговом комитете по СКО.

С 2004 по 2014 годы занимал руководящие должности в структуре Министерства финансов РК.

С марта по ноябрь 2014 года — эксперт Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК. С ноября 2014 по 2017 год работал директором Департамента развития и модернизации Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. С января по март 2017 год — заместитель председателя правления акционерного общества "Республиканский центр "Казимпэкс".

2017-2018 гг. — начальник Департамента Комитета национальной безопасности РК. С 2018 по апрель 2020 года работал директором республиканского государственного предприятия "Государственная техническая служба Комитета национальной безопасности РК".

С апреля 2020 года по настоящее время занимал должность начальника Департамента контроля и координации деятельности Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!