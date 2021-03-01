На Мадагаскаре построят школу при помощи 3D-принтера

В качестве строительного материала предполагается использовать местную цементную смесь.

На Мадагаскаре в 2021–2022 году появится первая в мире школа, напечатанная на 3D-принтере, сообщает zakon.kz.

По данным techcult.ru, идея создания 3D-школы принадлежит филантропу и основательнице НКО Thinking Huts Мэгги Граут.

Отмечается, что это будет здание площадью 157 кв. метров, рассчитанное на 30 человек.

Источником питания станут солнечные панели, которые дополнят системы сбора дождевой воды и внутренней естественной вентиляции. По форме будущая школа будет напоминать "стручок", к которому в дальнейшем можно будет пристроить еще несколько подобных корпусов, - говорится в сообщении.

В качестве строительного материала предполагается использовать местную цементную смесь, которая будет послойно наноситься строительным 3D-принтером.

Строителям останется установить крышу, окна, двери и расставить мебель.

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