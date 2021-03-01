Какой будет погода в начале марта

Приложение zakon.kz
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Прекращение осадков не ожидается.
В РГП "Казгидромет " предоставили прогноз погоды на 2-4 марта, сообщает zakon.kz.
Очередной атлантический циклон смещается на территорию Казахстана. В его теплом секторе западные ветры обеспечат поступление теплого и влажного атлантического воздуха. Пройдут осадки в виде снега и дождя, - сообщили в ведомстве.
Также ожидаются гололедные явления, туман, усиление ветра в северных регионах с низовой метелью.
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