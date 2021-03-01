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Какой будет погода в начале марта

Фото: pixabay.com 1 марта 2021, 10:51

Прекращение осадков не ожидается.

В РГП "Казгидромет " предоставили прогноз погоды на 2-4 марта, сообщает zakon.kz.

Очередной атлантический циклон смещается на территорию Казахстана. В его теплом секторе западные ветры обеспечат поступление теплого и влажного атлантического воздуха. Пройдут осадки в виде снега и дождя, - сообщили в ведомстве.

Также ожидаются гололедные явления, туман, усиление ветра в северных регионах с низовой метелью.

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