Оппозиция предложила Пашиняну сделку по внеочередным выборам

Марукян отметил, что премьер Армении должен отказаться от действий против армии.

Лидер оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян предложил Николу Пашиняну "сделку" по внеочередным парламентским выборам, сообщает zakon.kz.

Как отмечает eadaily.com, он призвал премьера отказаться от идеи уволить начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.

Я предлагаю премьер-министру 1 марта отозвать из администрации президента свое предложение об увольнении начальника ГШ ВС. В ответ мы готовы подписать с премьером любой документ о том, что в случае его отставки и назначения внеочередных парламентских выборов не выдвинем и не поддержим какую-либо кандидатуру на этот пост, — сказал Марукян в эфире на своей странице в Facebook.

По его словам, реализация данного предложения позволит вывести страну из внутриполитического кризиса.

Марукян отметил, что премьер Армении должен отказаться от действий против армии. По мнению оппозиционного политика, объявляя митинги своих сторонников, Пашинян "преднамеренно ведет страну к потрясениям".

Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку, парламент два раза подряд не сможет выбрать нового премьера, после чего он автоматически будет распущен и назначены новые выборы, в результате которых новое большинство изберет премьер-министра.

Ранее Пашинян предлагал парламентской оппозиции подписать документ, согласно которому, в случае его отставки они не будут выдвигать своего кандидата.

Сразу три митинга и шествия пройдут в Ереване 1 марта.

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