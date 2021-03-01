Минздрав дал прогноз по коронавирусу с учетом вакцинации

Вести учет вакцинированных планируется с помощью сервиса e-gov mobile "Вакцинация".

Министерство здравоохранения сформировало прогноз эпидемиологической ситуации до конца текущего полугодия с учетом проводимой вакцинации, передает zakon.kz.

С учетом имеющихся результатов вакцинации уже сформирован прогноз эпидемиологической ситуации до второго полугодия текущего года. Согласно оптимистичному и реалистичному прогнозу, массовая вакцинация, обеспечение масочного режима и соблюдение социальной дистанции обеспечат стабилизацию эпидемиологической обстановки в стране и являются альтернативой самоизоляции и карантину, - сказал министр здравоохранения Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства.

По словам министра, вести учет вакцинированных и отслеживать иммунный статус планируется с помощью сервиса e-gov mobile "Вакцинация" и паспорта вакцинации в сервисе "Цифровые документы". Это поможет планировать объемы вакцинации и прогноз заболеваемости.

Наличие в Казахстане собственных разработчиков, а также локализованных площадок для производства вакцин – это возможность минимизировать риски, связанные с обеспечением вакцины и существенно повлиять на стабилизацию эпидситуации в нашей республике. Таким образом, в течение 2021 года мы планируем привить более 6 млн человек, - сказал Цой.

Массовая вакцинация против коронавирусной инфекции стартовала в Казахстане 1 февраля 2021.

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