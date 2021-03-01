В МВД раскрыли детали спецоперации по поимке беглеца из СИЗО Алматы

Его задержали в Актобе.

28 февраля бежавшего из СИЗО Алматы осужденного Дамира Давутова задержали в Актобе. В МВД прокомментировали поимку беглеца, а также рассказали, что ему грозит, сообщает zakon.kz.

По словам начальника департамента криминальной полиции МВД РК Думана Таева, была создана совместная оперативно-розыскная группа.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 426 УК РК. По этой статье предусмотрено лишение свободы до шести лет. Для задержания была создана совместная оперативно-розыскная группа КУИС, департамента криминальной полиции, а также областей, где мог появиться беглец. Это Алматы, Алматинская, Жамбылская и Актюбинская области. Благодаря слаженным действиям 28 февраля задержали Давутова. Он водворен в ИВС Актобе, - сказал он.

15 февраля осужденный Дамир Давутов 1987 года рождения совершил побег из СИЗО Алматы. Мужчина неоднократно судим, по настоящему делу осужден за кражу и мошенничество к 6 годам лишения свободы в учреждении чрезвычайной безопасности.

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