Исполнитель роли Черной Пантеры посмертно удостоен "Золотого глобуса"

Награду получила его вдова.

Американский актер Чедвик Боузман посмертно удостоен награды престижной премии "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический актер" за фильм "Ма Рейни: Мать блюза", сообщает zakon.kz.

По данным издания "Известия", награду получила его вдова Симона Боузман.

Он бы сказал что-то прекрасное. Что-то вдохновляющее. То, что усилило бы этот маленький голос внутри всех нас, который говорит вам, что вы можете, что говорит вам продолжать идти, что призывает вас к тому, что вы должны делать в данный момент в истории, — цитирует речь Симоны Боузман IndieWire.

В этой номинации за награду также боролись Энтони Хопкинс за картину "Отец", Гари Олдман за "Манк", Риз Ахмед за фильм "Звук металла" и Тахар Рахим за картину "Мавританец".

Актер Чедвик Боузман скончался 29 августа в возрасте 43 лет в своем доме в Лос-Анджелесе от онкологического заболевания. Боузман четыре раза появлялся в проектах студии Marvel.

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