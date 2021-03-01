У Сагинтаева на контроле: в убийстве мужчины подозревают сотрудника акимата

Он также выразил соболезнование семье алматинки.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев взял на личный контроль дело по факту убийства мужа Ажар Абдрешевой. Об этом он сообщил в социальных сетях, передает zakon.kz.

В связи с обращением алматинки Ажар Абдрешевой взял на личный контроль дело по факту убийства ее супруга. Подозреваемый взят под стражу. Поручил начальнику департамента полиции города К. Таймерденову обеспечить всесторонность и объективность расследования. Выражаю соболезнование семье и близким погибшего. Бакытжан Сагинтаев в сети Facebook.

Ажар Абдрешева обратилась к акиму Алматы по поводу убийства ее мужа Кенже Байниязова в instagram.

Сегодня ровно 7 дней с момента убийства моего супруга. В настоящее время акимат города никаким образом не комментирует причастность своего сотрудника в данном убийстве, напротив, я владею информацией, что убийца Уметалиев С.К. уволен задним числом, то есть 18 февраля 2021 года. Акимат города, а именно главный бухгалтер акимата, чьим личным водителем является убийца, делают все возможное в скрытии причастности своего сотрудника, - говорится в ее видеообращении.

Она утверждает, что до сих пор не было найдено орудия убийства, автомобиль принадлежащий акимату города Алматы, находился на месте преступления - убийца прибыл на место преступления на служебном автомобиле.

Что является доказательством, что по состоянию на 22 февраля 2021 года (дата убийства) Уметалиев С.К. являлся работником акимата, - говорит женщина.

В связи с чем Ажар Абдрешева попросила дать разъяснение по поводу совершения особо тяжкого преступления сотрудником акимата, дать комментарии касательно увольнения задним числом С. Уметалиева и провести служебное расследование о сокрытии информации.

Господин Сагинтаев Бакытжан Абдирович, очень прошу Вашего содействия в решении данной ситуации, прошу Вас взять данное дело под личный контроль. В нашей стране должна быть справедливость, должен быть справедливый и честный суд. Виновные должны прийти к ответу, не скрывая факта о своих сотрудниках, - резюмировала Абдрешева.

Между тем в директор ТОО "Хозяйственное управление города Алматы" К. Баяманов сообщил, что "подозреваемый в преступлении гр. У. работает водителем ТОО "Хозяйственное управление города Алматы" и по настоящее время числится в штате".

В связи с проводимыми следственными действиями на работе отсутствует, - добавил он.

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