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Огненный шар над Лондоном сняли на видео очевидцы

Фото: Twitter 1 марта 2021, 12:29

Это был метеор.

Очевидцы в Великобритании сняли на видео огненный шар, пролетевший в небе ряда крупных городов вечером в воскресенье, 28 февраля, передает zakon.kz.

Огненный шар попал на видео в Лондоне, Бирмингеме, Бристоле и других британских городах.

Судя по двум видео, которые мы видели, это был медленно движущийся метеор с четко видимой фрагментацией, - считают в группе астрономов-любителей, которая с 2012 года использует камеры для записи наблюдений за метеорами по всей Британии,

Светящийся объект увидели как минимум 120 человек или групп людей в Великобритании, сообщения продолжают поступать.

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