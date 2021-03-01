С кем Садыр Жапаров встретится в ходе госвизита в Казахстан

Это будет второй зарубежный визит Садыра Жапарова.

2–3 марта президент Кыргызстана Садыр Жапаров совершит государственный визит в Казахстан, сообщает zakon.kz.

Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата главы государства Дастан Дюшекеев.

По его словам, Жапаров проведет двусторонние переговоры с Касым-Жомартом Токаевым и обсудит актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также дальнейшие перспективы взаимодействия.

Также Садыр Жапаров встретится также с Нурсултаном Назарбаевым, председателем Мажилиса парламента Нурланом Нигматулиным и премьер-министром Аскаром Маминым. Кроме того, учитывая важность развития торгово-экономических отношений, во время визита предусмотрена встреча с представителями бизнес-кругов Казахстана.

У нас с Казахстаном традиционно высокий уровень сотрудничества и позитивная динамика двустороннего и многостороннего взаимодействия практически во всех сферах. Мы нацелены и далее укреплять стратегическое партнерство и союзнические отношения с Республикой Казахстан, — заключил Дюшекеев.

Отметим, что это будет второй зарубежный визит Садыра Жапарова в статусе главы государства. Первый визит он совершил на прошлой неделе в Москву.

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