Улица Мамбетова станет пешеходной в Нур-Султане

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Благоустроят участок от ул. Омарова до ул. Кенесары, который соединят с Арбатом.
В Нур-Султане улица им. Азербайжана Мамбетова в летнее время по выходным дням будет выполнять роль пешеходного променада, сообщает zakon.kz со ссылкой на Krisha.kz.
Благоустроят участок от ул. Омарова до ул. Кенесары, который соединят с Арбатом.Пешеходный променад поделят на девять зон:
— национальный стрит-фуд;
— арт-площадка — выставка инсталляций;
— рисунки на асфальте;
— цветочная площадка;
— национальные рукоделие и ремесло;
— танцы и живая музыка;
— ярмарка;
— площадка обмена книгами;
— спортивно-игровая площадка.
По выходным в теплое время года автомобильное движение будут перекрывать. В эти дни планируют устанавливать шатры для приготовления национальных блюд, ремесленные и сувенирные палатки.
Планируется устраивать праздники с восточным колоритом: фестивали национальной кухни, ярмарки, туристические экскурсии и многое другое.
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