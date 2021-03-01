Улица Мамбетова станет пешеходной в Нур-Султане

Благоустроят участок от ул. Омарова до ул. Кенесары, который соединят с Арбатом.

В Нур-Султане улица им. Азербайжана Мамбетова в летнее время по выходным дням будет выполнять роль пешеходного променада, сообщает zakon.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Благоустроят участок от ул. Омарова до ул. Кенесары, который соединят с Арбатом.

Пешеходный променад поделят на девять зон:

— национальный стрит-фуд; — арт-площадка — выставка инсталляций; — рисунки на асфальте; — цветочная площадка; — национальные рукоделие и ремесло; — танцы и живая музыка; — ярмарка; — площадка обмена книгами; — спортивно-игровая площадка.

По выходным в теплое время года автомобильное движение будут перекрывать. В эти дни планируют устанавливать шатры для приготовления национальных блюд, ремесленные и сувенирные палатки.

Планируется устраивать праздники с восточным колоритом: фестивали национальной кухни, ярмарки, туристические экскурсии и многое другое.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!