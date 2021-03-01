Бывшая участница Little Big найдена мертвой

Ее тело нашла волонтер.

Экс-солистка группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в квартире в Санкт-Петербурге, передает zakon.kz.

По информации Рен ТВ, причина смерти пока не известна, но сообщается, что 39-летняя экс-участница коллектива имеет 3 группу инвалидности. Тело женщины нашла волонтер.

На счету Анны Кастельянос запись треков к первому альбому команды, который получил название With Russia From Love.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!