Нужно поднимать тарифы на свет и тепло – эксперт о состоянии энергетики

Ситуация была ожидаема – эксперт об аварии на ТЭЦ в Темиртау.

Произошедшая авария на ТЭЦ в городе Темиртау, в результате которой вышли из строя 3 котла из 6, оставила без тепла в разгар холодов тысячи жителей. О причинах аварий на станциях и пути решения проблем корреспондент zakon.kz поговорил с экспертом отрасли, доктором технических наук, профессором Калкаманом Сулейменовым.

- Как вы оцениваете ситуацию, которая сложилась на объектах тепло-электроснабжения в городе Темиртау?

- Скажу вам, что буквально неделю назад я был в Темиртау на металлургическом комбинате и после того, что увидел, наблюдаемая сегодня ситуация была вполне ожидаема. Мы посещали ТЭЦ-ПВС, предприятие паровоздухоснабжения комбината, и в ходе осмотра предприятий у меня сразу сложилось мнение – эту станцию необходимо закрывать, на таком объекте невозможно работать. Да, у них были какие-то планы по строительству новой станции с котлами циркулирующего кипящего слоя (ЦКС), но все это так и осталось планами. Я им тогда сказал - у вас тут только ЦКС ставить, больше ничего не сможет помочь.

На ТЭЦ-1 ситуация немного получше, но, опять же, у них отсутствует обычный стандартный набор приборов контроля за процессами горения. Так, например, отсутствуют кислородомеры на котлах, которые необходимы для контроля топочного процесса. В целом можно отметить, что ряд наших казахстанских тепловых электростанций, в том числе и в Темиртау морально и физически устарели, а их обслуживание не выдерживает критики. С таким оборудованием, с такой инфраструктурой работать нельзя и с этим нужно что-то делать.

- Через призму аварии на Темиратуской ТЭЦ, что можно сказать в целом о состоянии энергетики Казахстана?

- Ситуация может быть где-то получше, но я думаю, есть даже хуже. У нас сегодня сложилось довольно интересное отношение к энергетике, в какой-то степени, иждивенческое: дай нам электроэнергию, дай нам тепло, а мы взамен тебе ничего не дадим. Основное наше генерирующее оборудование в большей своей части старое. У нас много станций, особенно, в регионах, которые были построены в 60-е годы. Есть и с 50-х годов. Редко какой электроэнергетичекий объект построен в 70-90-е годы – может, Экибастузская ГРЭС-2, часть Экибастузской ГРЭС-1, Алматинская ТЭЦ-2 … Оборудование уже, как минимум, прокрутило два парковых ресурса. А где взять дополнительный ресурс работы? Металл, оборудование, механизмы – они имеют свой паспортный ресурс работы и никто не отменял понятие «усталость металла». Необходимо признать - в целом, ситуация в энергетике не совсем хорошая.

- Значит ли это, что в будущем возможно повторение аварий на других ТЭЦ Казахстана?

- Эта авария в Темиртау говорит о том, что этот запас прочности начинает уже исчерпываться. Каждое оборудование через определенное время требует проведения капитального ремонта, текущего ремонта, среднего ремонта. Не исключаю, что сейчас капитальные ремонты делаются в усеченном виде, то есть, побыстрее и дешевле сделать, потому недостаточно средств - главное чтобы оборудование стации работало хотя бы ближайшее время. Есть, конечно, ряд станций, которые делают большие работы, масштабную модернизацию, замену технологического оборудования, например, Экибастузская ГРЭС-1, Аксуская электростанция АО «ЕЭК» . Но, как правило, зачастую это станции вертикально интегрированных компаний. В целом электроэнергетику Казахстана сегодня вполне можно рассматривать с точки зрения возможности таких аварий. Поэтому, надо срочно что-то делать, а что-то делать - это вкладывать деньги, вкладывать не только на реновацию оборудования, восстановление его, но и на строительство новых генерирующих мощностей, установку нового оборудования более высокотехнологического…

Помнится, с 2009 по 2015 действовала программа "Тариф в обмен на инвестиции". За этот период станции получили хорошую возможность обновить свое оборудование, провести капитальные ремонты. Вот уже 10 лет прошло с того времени и никаких страшных аварий, слава Богу, не было. Все это - за счет того, что предприятия энергетики какой-то запас прочности успели сформировать.

На мой взгляд, сейчас нужно дать станциям возможность получать заработанные деньги и получать необходимые тарифы. Только они смогут обеспечивать восстановление оборудования. Нужно поднимать тариф, не бояться этого. Это не такие большие деньги. При стоимости электроэнергии 15-20 тенге за кВт.ч просто добавить именно в станционный тариф 2-3 тенге. При условии, что в среднем квартира потребляет 120-150 кВт.ч, то это примерно всего 300-500 тенге каждая квартира должна будет доплатить. Это совсем небольшие деньги, вполне подъемные. При этом, люди получат надежное поставки в виде электричества и тепла, получат электростанции, из труб которых не будет валить черный дым и т.д. То есть, мы потихоньку нашу электроэнергетику приведем в нормальное состояние, в котором она и должна быть.

- В качестве образцового примера работы энергетической отрасли часто приводится Европа. Казахстану по силам подтянуться до этого уровня?

- При определенных усилиях, при вложении необходимых инвестиций, конечно, можем. Какие-то станции, я считаю, не стоит даже ремонтировать, надо их просто закрывать и строить новые рядом. С современным оборудованием, новыми технологиями сжигания, очистки газов и так далее. То есть, технологии есть, решения технические есть, все есть, только надо этим заниматься, вкладывать средства, вкладывать инвестиции в электроэнергетику, и она даст все, что от нее нужно. А деньги… Есть рычаг, есть рынок мощности, тарифы. Все через тарифы. У нас другого механизма нет. Деньги больше ниоткуда не возьмешь. Хотят люди жить в чистой стране, с гарантией бесперебойного получения тепла и света - надо за это платить.

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