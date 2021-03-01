9 новых общественных советов появятся при партии Nur Otan

Новая структура общественных советов, а также кандидатуры соответствующих руководителей будут утверждены Бюро Политического совета партии.

При партии Nur Otan будут созданы 9 новых общественных советов.

Как сообщают в пресс-службе партии, их общее количество достигнет 14.

В рамках исполнения поручения Лидера Nur Otan, Елбасы Н.А. Назарбаева по обеспечению системного контроля за реализацией предвыборной программы «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!», а также 216 региональных предвыборных программ по областям, городам и районам, при партии будут функционировать 14 общественных советов. Каждый совет будет заниматься конкретным направлением предвыборной программы партии.

Действующие:

- Комитет партийного контроля - Совет по противодействию коррупции- Совет по вопросам культуры «Мирас» - Правовой совет- Совет по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей

Создаются:

- Совет по развитию экономики и поддержке предпринимательства- Совет по развитию образования и науки- Совет по вопросам здоровья нации- Совет по поддержке занятости и социально-уязвимых слоев населения- Совет по региональному развитию- Совет по развитию гражданского общества и государственного управления- Совет по поддержке молодежи- Экологический совет - Совет по развитию аграрного сектора

Новая структура общественных советов, а также кандидатуры соответствующих руководителей будут утверждены Бюро Политического совета партии. Планируется, что в состав советов на центральном и региональных уровнях будут привлечены почти 2 тысячи резервистов из партийных списков, эксперты и представители гражданского общества.

Напомним, что Республиканская Дорожная карта по исполнению предвыборных обещаний обсуждена на заседании фракции в Мажилисе с участием Премьер-Министра, членов Правительства. В регионах публично обсуждены и утверждены 216 дорожных карт по исполнению предвыборных программ.

Центральный аппарат партии будет осуществлять общую координацию работы, а республиканские и региональные штабы при Правительстве и акимах возьмут на исполнение более 1,7 тысяч индикаторов на республиканском и свыше 81 тысячи – на региональном уровне соответственно. Уже в этом году планируется исполнить 24% индикаторов.

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