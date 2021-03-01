С особенным настроем встретили День благодарности на священной аулиеатинской земле.

С воодушевлением встретили жители региона День благодарности. Аким области Бердибек Сапарбаев поздравил жамбылцев и адресовал им искренние пожелания.

Праздник начался с церемонии возложения цветов к монументу "Қазақ халқына мың алғыс" ("Тысяча благодарностей казахскому народу") на аллее Арбат в городе Таразе.

Поздравляю Вас с праздником признательности и доброты – Днем благодарности! По Указу Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева этот праздник отмечается с 2016 года. Это день торжества мира и согласия, гармонии и дружбы. Волею судьбы в разные годы в Великую степь были переселены целые этносы: около 800 тысяч немцев, 102 тысячи поляков, 550 тысяч представителей народов Северного Кавказа, более 18 тысяч корейских семей с Дальнего Востока. В сложные годы казахский народ показал образец исключительной отзывчивости и разделил тяготы переселенцев. Так представители более 130 этносов собрались под одним шаныраком независимого государства, и суверенный Казахстан обрел особые преимущества, - отметил глава региона в поздравительном слове. – Пусть сегодня каждый воспользуется возможностью простить обиды, поделиться искренними пожеланиями, выразить благодарность. Пусть в сердце каждого из нас растет чувство гордости за Казахстан и благодарности к нашей общей родине! Желаю достатка и благополучия каждой семье, мира и спокойствия нашей стране!

В свою очередь, на мероприятии выступили председатель Таразского городского узбекского этнокультурного объединения Абдурахман Зайнутдинов и директор средней школы №34, активный член дунганского этнокультурного объединения Динара Нуралиева. Они поблагодарили за мирную и достойную жизнь в суверенном государстве.

В церемонии возложении цветов приняли участие представители интеллигенции, гости и жители города Тараза, члены региональной ассамблеи народа Казахстана, руководители и активисты этнокультурных объединений, представители совета матерей при АНК и молодежь.

К празднику было установлено 10 шатров этнокультурных объединений, где были организованы выставки рукоделия и национальных блюд "Дастархан дружбы".

Гостей праздничного мероприятия с песней "Қазақ осы" встретили члены этнокультурного объединения "Қазақ", а активисты этнокультурного объединения "Узбек" порадовали гостей песнями и танцами.

Участники мероприятия в этот день посадили деревья. В таком приподнятом настроении встретили жители и гости праздник благодарности, а районы подхватили эстафету. Жамбылцы благодарят друг друга за то, что в обществе царят единство и согласие.

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