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Группа протестующих против Пашиняна ворвалась в здание правительства

Фото: s0.rbk.ru 1 марта 2021, 15:23

Оппозиционеры провели акцию в фойе на первом этаже. Группа протестующих против премьера Армении Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание (https://tvrain.ru/s/I8e/)

В Армении разворачивается крупный правительственный кризис, сообщает zakon.kz.

По данным Telegram-канала Baza, на этот раз группа протестующих, требующих отставки премьер-министра Пашиняна, вошла в здание корпуса административных зданий, где находится министерство охраны природы и другие ведомства.

Как отмечает РИА Новости, там расположены офисы нескольких министерств. Оппозиционеры провели акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников ведомств не участвовать в митинге сторонников Пашиняна. Прокричав лозунги с требованием отставки главы кабмина, они покинули здание.

Мы завершаем нашу акцию. Нашей целью было показать, что можем войти в любое министерство, — сказал один из участников.

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