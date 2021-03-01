Группа протестующих против Пашиняна ворвалась в здание правительства

Фото: s0.rbk.ru

Оппозиционеры провели акцию в фойе на первом этаже. Группа протестующих против премьера Армении Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание (https://tvrain.ru/s/I8e/)