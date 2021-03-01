Мать избила до смерти 3-летнюю дочь: дело переквалифицировали

Подробности ссобщили в полиции.

В Петропавловске полицейские переквалифицировали уголовное дело в связи со смертью трехлетней девочки, избитой собственной матерью, передает zakon.kz.

Избитая матерью 3-летняя девочка находилась в больнице с 17 января. Медики боролись за ее жизнь, но 27 февраля она скончалась. До смерти девочки полицейские начали досудебное расследование по части 2 статьи 106 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В связи со смертью девочки состав уголовного правонарушения переквалифицирован на часть 3 статьи 106 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет, - пояснили в полиции.

За совершение данного преступления задержана мать ребенка 1998 года рождения, в отношении которой избрана мера пресечения - содержание под стражей. Подозреваемая находится в следственном изоляторе.

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