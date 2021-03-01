Почему из казахстанских аптек исчезли некоторые лекарства

В настоящее время разрабатывается проект приказа с учетом анализа рынка антиковидных препаратов.

Из казахстанских аптек еще с конца января-начала февраля исчезли некоторые лекарства. Редакция zakon.kz обратилась в Министерство здравоохранения с официальным запросом и получила ответ.

Так, из аптек пропали такие препараты, как Кардиомагнил, Эреспал, Инспирон, Кипферон, Курантил, Папазол, Гепарин и другие.

По словам фармацевтов, это связано с тем, что приказом Минздрава от 31 декабря 2020 года были снижены предельные цены на ряд лекарственных средств для оптовой и розничной реализации.

В итоге сложилась такая ситуация, что розничные цены оказались ниже оптовых (закупочных), и аптекам просто не выгодно их закупать.

Как сообщил заместитель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Нурлыбек Асылбеков, предельные цены на лекарства, включая антиковидные, были снижены в рамках поручения главы государства и борьбы с коронавирусом.

Для реализации послания главы государства по снижению цен на лекарства Национальным центром экспертизы лекарственных средств и медизделий совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции РК разработан проект поправок в Правила, где предусмотрено исключение маркетинговых расходов для оптовой и розничной реализации на 30%, а также снижение в два раза оптовых и розничных наценок, предусмотренных регрессивной шкалой, - говорится в ответе.

В общей сложности были утверждены цены на 6500 наименований лекарств, из них порядка 370 антиковидных препаратов. Некоторые из них и стали пропадать из аптек.

Однако в комитете отметили, что установление предельных цен на лекарственные средства позволило сформировать прозрачную систему ценообразования, начиная от формирования цены производителя, наценки дистрибьютеров, до наценки на уровне аптек.

При этом было указано, что была усилена экономическая экспертиза обоснованности цен на лекарственные препараты путем реферирования цен, возмещения и оценки фармако-экономических данных, а также создания реестра предельных цен для обеспечения доступности информации о ценах для всех заинтересованных лиц.

Для разрешения же сложившейся ситуации, по информации комитета, в настоящее время разрабатывается проект приказа с учетом анализа рынка антиковидных препаратов на предмет возможности снижениях их доступности.

Так, государственной экспертной организацией НЦЭЛС проведен анализ предельных розничных цен на 327 позиций антиковидных лекарственных средств.

Также представителями бизнес-сообщества НПП "Атамекен" были озвучены проблемные позиции торговых наименований лекарственных средств, предельную стоимость которых необходимо пересмотреть, ввиду убытков предприятий и уходу их с рынка. Для этого осуществляется совместная проработка проекта приказа предметно по каждой позиции по всем 327 наименованиям, - заключил Асылбеков.

Подготовила Лариса Черненко

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