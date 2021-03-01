В Шымкенте разрешили работать мечетям и бильярдным клубам

Разрешены спортивные тренировки для национальных сборных, учебно-тренировочные сборы.

Главный государственный санитарный врач Шымкента внес 1 марта 2021 года изменения в прежнее постановление об ограничительных мероприятиях, передает zakon.kz.

В частности, в обычном режиме разрешено работать АЗС, магазинам при АЗС, автомойкам, предоставляющим услуги по ремонту бытовой техники, часов, химчисткам, прачечным и т.д.

Также в обычном режиме могут работы объекты туризма, мечети, храмы. Разрешены спортивные тренировки для национальных сборных, учебно-тренировочные сборы.

Детские развлекательные центры, включая игровые площадки могут работать до 23 часов.

Вместе с тем с 1 марта в общеобразовательных школах с комбинированным обучением выпускные классы могут проводить 70% обучение в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе).

При индивидуальном обучении во внеурочное время в группах не должно быть более 15 человек.

Также разрешено работать бильярдным клубам с 7 до 24 часов, с заполняемость не более 30%.

Полный текст постановления смотрите здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!