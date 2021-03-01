Пьяный узбекистанец на угнанном Mercedes протаранил забор в Нур-Султане

Угонщик водворен в изолятор временного содержания ДП на 20 суток.

В Нур-Султане пьяный иностранец угнал автомашину и совершил ДТП, сообщает zakon.kz.

По данным полиции, утром в 08.00 34-летний пьяный гражданин Узбекистана напротив торгового дома по улице Кошкарбаева не справился с рулевым управлением и протаранил забор.

Стражи порядка установили, что Mercedes Benz задержанный мужчина угнал со двора жилого дома незадолго до совершения ДТП. Владельцу автомашины об угоне сообщили полицейские. В отношении угонщика возбуждено административное производство по ст.608 ч.3 КРКоАП, решением суда он взят под стражу и водворен в изолятор временного содержания ДП на 20 суток. По факту угона возбуждено уголовное дело, - отметили в ДП.

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