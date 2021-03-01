Бывший вице-министр нацэкономики назначен главой Kazakh Invest

Должность вице-министра он занимал с ноября 2020 по февраль 2021.

Экс - вице-министр национальной экономики Меиржан Юсупов назначен главой Kazakh Invest, передает zakon.kz.

Решением Совета директоров на должность Председателя Правления АО "НК "KAZAKH INVEST" назначен Юсупов Меиржан Бахитович, - говорится в сообщении Kazakh Invest.

Меиржан Юсупов родился в 1979 году. Женат, отец четверых детей. Владеет казахским, русским, английским языками. Окончил MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY по специальности "Экономика и управление", Лондонскую школу экономики и политических наук со степенью магистра наук в области управления экономическим развитием, Гарвардский университет со степенью магистра государственного управления.

В разные годы был заместителем директора Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования, главным директором по экономике и финансам АО НАК "Казатомпром".

С ноября 2020 по февраль 2021 года занимал должность вице-министра национальной экономики РК.

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