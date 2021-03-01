Чемпион мира вспомнил, как проиграл казахстанцу Данияру Елеусинову

Это было в любителях.

Чемпион мира во втором полулегком весе из США Джамель Херринг рассказал, как проиграл еще в любителях казахстанцу Данияру Елеусинову, передает zakon.kz.

На любительском ринге Херринг встретился с Елеусиновым на Олимпиаде-2012 в Лондоне. По итогам боя, состоявшегося на стадии 1/32 финала, победу по очкам присудили казахстанцу.

Тогда Данияр был очень молодым, не имел большого опыта. Его выступление не было на уровне боксеров из украинской или кубинской сборной, которые всегда очень сильны. Но я знал, что Казахстан тоже имеет богатую историю боксеров-любителей и знал, что этот парень — достойный соперник. И я по-настоящему рад видеть, где он сейчас. Так что это не было таким уж обидным поражением, учитывая, как сильно он сейчас прогрессирует в профи, - сказал в эфире подкаста Inside Fighting Херринг.

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