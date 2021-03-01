ДТП с автобусом в Алматы: скончалась женщина

ДТП произошло 27 февраля.

В Алматы скончалась одна из пострадавших, которую сбил автобус, сообщает zakon.kz.

Серьезно пострадало пять человек. Четверо, в том числе, водитель автобуса, были госпитализированы в стационары Алматы. У всех ушибы, черепно-мозговые травмы, есть переломы. Один из пострадавших - водитель частного автомобиля, отправлен на амбулаторное лечение. В результате многочисленных травм, не совместимых с жизнью, женщина 1963 г.р., сбитая у пешеходного перехода, скончалась ночью в БСНП. У остальных госпитализированных состояние средней степени тяжести, получают интенсивное лечение. пресс-служба управления общественного здоровья

Серьезное ДТП с участием автобуса произошло 27 февраля на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Макатаева.

Водитель автобуса не справился с управлением, врезался в две машины и сбил пешеходов, которые шли по тротуару. В результате аварии пострадали пять человек. У всех состояние было средней степени тяжести. В пресс-службе Алматыэлектротранс заявили, что, по предварительной версии, водитель автобуса резко почувствовал себя плохо, в результате потерял управление.

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