1 марта 2021 года – День благодарности Республики Казахстан!

Этот день наша страна стала отмечать пять лет назад по инициативе Елбасы.

Сегодня, в первый день весны, наша страна празднует День благодарности. Именно в этот день в 1995 году по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, была создана Ассамблея народа Казахстана, которая способствует единству всех жителей нашей многонациональной страны, сообщает zakon.kz.

Пять лет назад также по инициативе Елбасы наша страна стала отмечать День благодарности. Как сказал Нурсултан Абишевич: "Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу".

В День благодарности Государственный академический русский театр для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац поздравил с праздником людей самых нужных и самоотверженных профессий – медиков, полицейских, военных, работников МЧС, педагогов, – пригласив их на благотворительный показ спектакля – музыкальной феерии "Алые паруса", поставленной по знаменитой повести Александра Грина. Показ прошел в рамках социального проекта "Sats Social Day" при поддержке гуманитарного фонда "Дегдар".

В числе зрителей были заместитель акима Ауэзовского района города Алматы Дастан Кайратулы, председатель Уйгурского этнокультурного объединения Шавкет Умаров, заместитель председателя Кыргызского этнокультурного объединения "Мурас" Манас Ташыбеков.

Перед началом спектакля Дастан Кайратулы поздравил гостей от имени акима Ауэзовского района Сайрана Сайфеденова и выразил им благодарность за служение народу, городу, стране.

Этот праздник основан на национальной идее "Мәнгілік Ел" и под единым шаныраком сплачивает представителей всех этносов, для которых священная казахская земля стала родным домом. Это день рождения Ассамблеи народа Казахстана и дань уважения нашей общей истории. Это день благодарности друг другу, милосердия, взаимопомощи, мира и гармонии. заместитель акима Ауэзовского района Алматы

Многонациональный Казахстан сделал очень многое для Победы во время Великой Отечественной войны, во время поднятия Целины, в годы Независимости. За 30 лет мы вошли в число 50 наиболее развитых стран, в настоящее время перед нами стоит задача войти в тридцатку ведущих государств мира. Здесь сидят ветераны труда, я хочу поблагодарить вас за ваш ратный труд, вы очень многое сделали для процветания нашего государства – Казахстана – и дали хорошее воспитание детям. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех медиков: во время пандемии, рискуя своей жизнью, вы сделали все возможное и невозможное для спасения людей. Как педагог, хочу поблагодарить родителей, которые во время карантина дали возможность учиться детям, занимаясь с ними днем и ночью, и учителям большое спасибо. Хочу поблагодарить все этносы Казахстана, которые проживают в мире и согласии, более 130 национальностей, мы все вносим свой вклад в развитие нашего государства. Также от чистого сердца от себя лично и от всего уйгурского народа хочу сказать большое спасибо казахскому народу за милосердие и гостеприимство. Пусть все этносы живут в единстве и взаимопонимании, пусть наше государство процветает и будет вечным – Мәнгілік Ел. Шавкет Умаров

Артисты дружного и многонационального Театра для детей и юношества имени Наталии Сац также поздравили гостей с праздником и поблагодарили их за теплоту, за мир, любовь, терпение, поддержку – всем тем героям, что стоят на страже нашего спокойствия и благополучия. Коллектив выразил благодарность Первому Президенту, Елбасы – Лидеру нации – Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за его мудрость и дальновидность, за многолетний труд на благо всего многонационального народа Казахстана.

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