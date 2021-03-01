Белого автора раскритиковали за попытку перевести "черную" поэзию

Сама Марике была шокирована такими претензиями. Но она высказала мысль о том, что понимает людей, которых, возможно, обидел этот выбор.

Нидерландский автор Мариеке Лукас Рейневельд заявила, что не будет переводить произведение чернокожей поэтессы Аманды Горман, как собиралась, сообщает zakon.kz.

Как передает издание Insider, к такому решению, она пришла после многочисленной критики в свой адрес в соцсетях.

В Twitter Рейневелд раскритиковали за то, что она, белая женщина, хочет переводить "черную" поэзию.

Сама Марике была шокирована такими претензиями. Но она высказала мысль о том, что понимает людей, которых, возможно, обидел этот выбор. В итоге, Марике Лукас Рейневелд отказалась от участия в проекте.

Мариеке Лукас Рейнефельд идентифицирует себя, как "мужчину и женщину". Самый молодой автор, когда-либо получивший Международную Букеровскую премию за роман "Неловкий вечер".

Аманда Горман - поэтесса и активистка, ставшая известной после выступления на инаугурации Байдена.

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