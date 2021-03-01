Дарига Назарбаева посетила реабилитационный центр "Қамқорлық" в Таразе

В центрах "Қамқорлық" работают квалифицированные специалисты, прошедшие соответствующее обучение.

Директор Фонда Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев посетили реабилитационный центр "Қамқорлық" в Жамбылской областной многопрофильной детской больнице и кабинеты поддержки инклюзии, расположенные в КГУ "Средняя школа №9" и КГУ "Средняя школа №35 имени А.Гайдара" в городе Тараз, сообщает zakon.kz.

Посещая реабилитационный центр, открытый в декабре 2020 года в рамках реализации инициативы Елбасы "Қамқорлық", Дарига Нурсултановна ознакомилась с его работой, осмотрела кабинеты, пообщалась с родителями и детьми.

В настоящее время реабилитацию в центре проходят 80 детей с нейро-ортопедическими заболеваниями. С момента открытия помощь уже получили около 200 детей с особыми потребностями со всей Жамбылской области.

Этот центр является одним из самых больших среди 8 открытых в рамках инициативы Елбасы центров. Он оснащен самым современным реабилитационным оборудованием передовых казахстанских и зарубежных производителей, занимает площадь 1500 квадратных метров, имеет 2 бассейна.

Директор реабилитационного центра "Қамқорлық" в городе Тараз Раиса Кожамжарова рассказала руководителю Фонда о концепции комплексной реабилитации и видам оказываемых реабилитационных мероприятий, среди которых консультации врачей, механотерапия, лечебная физкультура (кинезотерапия), занятия логопедов, дефектологов, психологов, эрготерапевтов в сенсорной и интерактивной комнатах, бальнеолечение, физиолечение и другие.

Необходимо отметить, что в центрах "Қамқорлық" работают квалифицированные специалисты, прошедшие соответствующее обучение.

В прошлом году 24 специалиста центра при Жамбылской областной детской больнице обучились на курсах повышения квалификации и переподготовки. В этом году на выездном семинаре приняли участие 32 сотрудника. До конца года планируется обучение сотрудников зарубежными менторами по актуальным вопросам в области реабилитологи.

Более того, Фонд намерен продолжать курировать реабилитационный центр с целью создания условий для качественной реабилитации детей в шаговой доступности. временно исполняющая обязанности директора Фонда "Қамқорлық" Арайлым Еркинова

Ежегодно центр будет бесплатно принимать более 600 детей с нейроортопедическими заболеваниями, в том числе с церебральным параличом.

Напомним, такие же центры открылись еще в 7 регионах страны, а именно в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской областях и городе Нур-Султан.

В целом эта инициатива Елбасы позволит предоставить доступ к реабилитации для 5 000 детей в год. В результате работы новых 8 центров охват реабилитацией детей с церебральным параличом возрос на 20%.

Создание 16 кабинетов поддержки инклюзии" (КПИ) - это еще одна инициатива Елбасы, с реализацией которого также ознакомилась Дарига Назарбаева в Таразе. Она посетила КПИ, расположенные в КГУ "Средняя школа №9" и КГУ "Средняя школа №35 имени А.Гайдара".

Благодаря открытию только этих двух КПИ сегодня есть возможность для 22 детей с особыми образовательными потребностями учиться в школе вместе со своими сверстниками. Ранее эти дети были на надомном обучении и не имели возможности получать постоянное сопровождение логопедов, дефектологов и психологов.

Проект реализуется в 8 регионах Казахстана. Для каждого КПИ Фондом Нурсултана Назарбаева подготовлено по 10 тьюторов (индивидуальных ассистентов), проведено обучение для всех специалистов Службы психолого-педагогического сопровождения. Кроме того, каждая школа обеспечена годовой курацией сертифицированных специалистов.

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