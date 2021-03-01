Экс-президента Франции Саркози приговорили к тюремному сроку

Он получил три года тюрьмы, один из них — реальный.

Суд Парижа в понедельник, 1 марта, признал бывшего президента страны Николя Саркози виновным по делу о коррупции и торговле влиянием по "делу о прослушке", сообщает zakon.kz.

В декабре 2020 года прокуратура потребовала приговорить Саркози по делу о коррупции и торговле влиянием к четырем годам заключения, два из которых — условные, передает РИА "Новости".

Сегодня, 1 марта Николя Саркози получил три года тюрьмы, один из них — реальный.

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