Пассажирский автобус врезался в машину с детьми в Актобе

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В результате ДТП трое детей и пассажирка госпитализированы.
Серьезная авария случилась на пересечении проспекта Абулхаирхан и улицы Тлеу батыра в городе Актобе, сообщает zakon.kz.
Столкнулись пассажирский автобус 12 городского маршрута и легковой автомобиль Daewoo Nexia. Причины ДТП не сообщаются.
В результате ДТП трое детей из Daewoo доставлены в ОДКБ города Актобе. Пассажирка госпитализирована в БСМП.
В салоне автобуса находились около 15 пассажиров, по предварительным данным, пострадавших среди них - нет. пресс-служба МВД РК
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