Пассажирский автобус врезался в машину с детьми в Актобе

В результате ДТП трое детей и пассажирка госпитализированы.

Серьезная авария случилась на пересечении проспекта Абулхаирхан и улицы Тлеу батыра в городе Актобе, сообщает zakon.kz.

Столкнулись пассажирский автобус 12 городского маршрута и легковой автомобиль Daewoo Nexia. Причины ДТП не сообщаются.

В результате ДТП трое детей из Daewoo доставлены в ОДКБ города Актобе. Пассажирка госпитализирована в БСМП.

В салоне автобуса находились около 15 пассажиров, по предварительным данным, пострадавших среди них - нет. пресс-служба МВД РК

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