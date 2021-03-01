Жители Павлодарской области присоединились к "Марафону добрых дел"

В "Марафоне добрых дел" принимают участие представители крупных промышленных предприятий области.

К участию в общенациональном проекте, инициированном Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, призывают всех жителей региона, сообщает zakon.kz.

"Марафон добрых дел" проходит по всей стране в год 30-летия Независимости Казахстана. Сегодня к нему присоединилась Павлодарская область. В единый региональный календарь войдут все благотворительные акции и мероприятия местных исполнительных органов, неправительственных организаций и бизнеса.

Уверен, что "Марафон добрых дел", инициированный Главой государства, объединит людей из разных сфер и всех уголков нашей области, - сказал глава региона Абылкаир Скаков во время организационной встречи по реализации проекта. - Думаю, начатые добрые дела обязательно помогут казахстанцам, которым необходима наша поддержка. В этом году наша страна отмечает 30-летие Независимости, и организация такой благородной акции - лучший способ отметить юбилей. Ведь именно добрые поступки, единство и согласие - главные ценности независимого Казахстана и его граждан.

В "Марафоне добрых дел" принимают участие представители крупных промышленных предприятий области. Под эгидой общенационального проекта в АО "Алюминий Казахстана", например, запустили свою традиционную акцию "Наурыз - месяц добрых дел". Еще одним проектом промышленников стало открытие социального столярного цеха в Павлодаре, где могут работать люди с особыми потребностями.

В селах региона к меценатскому движению подключаются сельскохозяйственные предприятия. К примеру, в Актогайском районе предприниматели взяли на себя содержание местной детской хоккейной команды.

В прошлом году в райцентре по программе "Ауыл - ел бесiгi" построили крытый хоккейный корт, где дети могут заниматься спортом, кататься на коньках и играть в хоккей, - отметил руководитель ТОО "Актогай Агро" Александр Терентьев. - Думаю, у нас появится хорошая хоккейная команда и мы восстановим былую славу Актогайского хоккея. Для начала мы покупаем полный комплект хоккейной формы. Хотелось бы призвать своих коллег поддержать инициативу Президента Казахстана, а всех павлодарцев - творить добро.

Своими планами поделились и общественники. Основатель бегового клуба "Ertis Runners" Дихан Аманжолов рассказал о намерении провести в Павлодаре масштабный забег с участием любителей бега из других регионов страны и ближнего зарубежья. Если инициаторам удастся организовать этот марафон, большая часть от его сборов пойдет на благотворительность. Сейчас спортсмены-любители проводят бесплатные беговые тренировки. Всех желающих заниматься бегом ждут каждое воскресенье в 09:00 на ул. Лермонтова, 44 в Павлодаре.

"Марафон добрых дел" предусматривает помощь одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью, проведение мастер-классов по игре на музыкальных инструментах и тренировок по разным видам спорта, организацию курсов для начинающих предпринимателей, обучение детей художественному искусству и многое другое. По подсчетам организаторов, участниками общенационального проекта в регионе станет по меньшей мере 400 тысяч человек.

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