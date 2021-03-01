Самолет упал на жилые дома в китайской провинции Цзянси

Экипаж из пяти человек погибли. Раненого местного жителя госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Легкомоторный самолет метеорологического управления китайской провинции Цзянси упал на жилые дома в городском округе Цзиань, сообщает zakon.kz.

Как сообщило ведомство в своем аккаунте в социальной сети Weibo, пять находившихся на борту сотрудников управления погибли, ранения также получил один местный житель на земле.

Как уточняется, самолет Beechcraft B300 King Air 350 совершал плановый полет по разведке дождевых облаков. Из-за падения были также повреждены три жилых здания.

Тела всех погибших уже обнаружены. Раненого местного жителя госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Причина происшествия устанавливается.

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