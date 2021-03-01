Еще в одной области Казахстана смягчили карантинные меры

В воскресенье супермаркеты, гипермаркеты, торговые дома, торговые сети, ТРЦ будут работают до 18:00.

Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области внес изменения в постановление об ограничительных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.

Согласно им, по-прежнему запрещается:

проведение массовых зрелищных (за исключением спортивных) мероприятий;

работа развлекательных учреждений (караоке, ночные и игровые клубы/заведения (компьютерные, PlayStation, боулинг, букмекерские и иные заведения);

Из постановления исключается пункт о проведении коллективных религиозных обрядов (жума-намаз).

Разрешить проведение поминальных обрядов (поминок), с заполняемостью не более 30%, но не более 50 человек, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима, термометрии, масочного режима и социальной дистанции. Разрешено проведение коллективного богослужения, при заполняемости до 30%, но не более 100 человек;

Объектам торговли (супермаркеты, гипермаркеты, торговые дома, торговые сети, ТРЦ), реализующим продовольственные и непродовольственные товары универсального ассортимента, в том числе по форме самообслуживания, разрешено работать при условиях:

при заполняемости не более 30%, не менее 4 м2 на одного посетителя;

разрешено функционирование детских развлекательных, игровых площадок, аттракционов при обеспечении заполняемости не более 30%, но не более 50 человек;

в ТРЦ разрешается работа объектов общественного питания только на вынос и доставку;

В воскресенье объекты торговли непродовольственными товарами (супермаркеты, гипермаркеты, торговые дома, торговые сети, ТРЦ) работают до 18:00.

На объектах торговли непродовольственными товарами (супермаркеты, гипермаркеты, торговые дома, торговые сети, ТРЦ) площадью свыше 1000 кв. м. сформировать из числа сотрудников объекта санитарные патрули для контроля соблюдения посетителями социальной дистанции и масочного режима;

Циркам разрешено работать при обеспечении заполняемости не более 30%, шахматной рассадке зрителей через два посадочных места по длине ряда, за исключением членов одной семьи;

Бильярдным при обеспечении заполняемости не более 30%;

Детским развлекательным центрам (игровым площадкам, аттракционам в закрытых помещениях) при обеспечении заполняемости не более 30%, но не более 50 человек;

Работодатели (государственных органов, организаций, предприятий, субъектов квазигосударственного сектора, иных организаций, субъектов предпринимательства, офисов, за исключением объектов жизнеобеспечения, безопасности, правопорядка, предприятий с непрерывным циклом технологического процесса) обязаны сохранить дистанционную форму работы сотрудников в формате: 30% – удаленный режим; 70% – очный режим.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

Ранее карантинные меры были смягченны в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, и Актюбинской областях.

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