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Назначены региональные руководители Департаментов экономических расследований

Фото: flagshtok.info 1 марта 2021, 21:34

Соответствующее распоряжение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 1 марта 2021 года назначены руководители Департаментов экономических расследований по областям и городам республиканского значения, сообщает zakon.kz.

Соответствующее распоряжение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

  1. Кожабаев Жанболат Омирсерикович - ДЭР по городу Нур-Султан АФМ РК;
  2. Алтынбаев Али Сапаргалиевич - ДЭР по городу Алматы АФМ РК;
  3. Толеутай Нураби Рашидулы - ДЭР по Акмолинской области АФМ РК;
  4. Ракишев Рустем Галимжанович - ДЭР по Актюбинской области АФМ РК;
  5. Усенов Бекзат Нурсултанович - ДЭР по Алматинской области АФМ РК;
  6. Бижанов Кайрат Жакиянович - ДЭР по Атырауской области АФМ РК;
  7. Каби Мухамбетрахим Кабиевич - ДЭР по Западно-Казахстанской области АФМ РК;
  8. Кудайбергенов Емберген Сакенович - ДЭР по Жамбылской области АФМ РК;
  9. Тюмелиев Еркин Амангельдиевич - ДЭР по Карагандинской области АФМ РК;
  10. Булегенов Ержан Ергалиевич - ДЭР по Костанайской области АФМ РК;
  11. Темірбеков Рашид Темірбекұлы - ДЭР по Кызылординской области АФМ РК;
  12. Алиев Данияр Дуппаевич - ДЭР по Мангистауской области АФМ РК;
  13. Акылбеков Даулет Ертаевич - ДЭР по городу Шымкент АФМ РК;
  14. Жунусов Арман Оразович - ДЭР по Павлодарской области АФМ РК;
  15. Абдыханов Куат Аманбекович - ДЭР по Северо-Казахстанской области АФМ РК;
  16. Қайыпберген Талғат - ДЭР по Восточно-Казахстанской области АФМ РК;
  17. Кайшыбеков Бакыт Сапаргалиевич - ДЭР по Туркестанской области АФМ РК.

Ранее постановлением Правительства РК на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК был назначен Ержан Биржанов.

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