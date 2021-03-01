Назначены региональные руководители Департаментов экономических расследований

Соответствующее распоряжение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 1 марта 2021 года назначены руководители Департаментов экономических расследований по областям и городам республиканского значения, сообщает zakon.kz.
Соответствующее распоряжение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
- Кожабаев Жанболат Омирсерикович - ДЭР по городу Нур-Султан АФМ РК;
- Алтынбаев Али Сапаргалиевич - ДЭР по городу Алматы АФМ РК;
- Толеутай Нураби Рашидулы - ДЭР по Акмолинской области АФМ РК;
- Ракишев Рустем Галимжанович - ДЭР по Актюбинской области АФМ РК;
- Усенов Бекзат Нурсултанович - ДЭР по Алматинской области АФМ РК;
- Бижанов Кайрат Жакиянович - ДЭР по Атырауской области АФМ РК;
- Каби Мухамбетрахим Кабиевич - ДЭР по Западно-Казахстанской области АФМ РК;
- Кудайбергенов Емберген Сакенович - ДЭР по Жамбылской области АФМ РК;
- Тюмелиев Еркин Амангельдиевич - ДЭР по Карагандинской области АФМ РК;
- Булегенов Ержан Ергалиевич - ДЭР по Костанайской области АФМ РК;
- Темірбеков Рашид Темірбекұлы - ДЭР по Кызылординской области АФМ РК;
- Алиев Данияр Дуппаевич - ДЭР по Мангистауской области АФМ РК;
- Акылбеков Даулет Ертаевич - ДЭР по городу Шымкент АФМ РК;
- Жунусов Арман Оразович - ДЭР по Павлодарской области АФМ РК;
- Абдыханов Куат Аманбекович - ДЭР по Северо-Казахстанской области АФМ РК;
- Қайыпберген Талғат - ДЭР по Восточно-Казахстанской области АФМ РК;
- Кайшыбеков Бакыт Сапаргалиевич - ДЭР по Туркестанской области АФМ РК.
Ранее постановлением Правительства РК на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК был назначен Ержан Биржанов.
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