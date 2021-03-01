Ученики 1-5 классов Кызылординской области возвращаются в школу

Со второго семестра разрешается штатное обучение для студентов 1 курсов колледжей и вузов.

Главный государственный санитарный врач Кызылординской области внес изменения в постановление о карантине в регионе, сообщает zakon.kz.

Несмотря на то, что большая часть ограничений остается в силе, в частности, запрет на проведение зрелищных мероприятий, есть и хорошие новости. И они касаются школьников.

Так, с третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешается обучение:

в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

с 1 марта 2021 года комбинированного обучения в общеобразовательных школах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно;

комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс — 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима);

индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения;

разрешение со второго семестра штатного обучения для студентов 1 курсов колледжей и вузов

Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после принятия.

Смягчение карантинных мер проводятся не ранее двух недель после перехода в желтую или зеленую зону.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!