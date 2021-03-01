Девушка, лишившаяся ноги на автомойке в Павлодаре, выиграла суд

Хозяйка автомойки долгое время утверждала, что впервые увидела девушку уже раненой в день происшествия и обвиняла ее в том, что она просто хочет нажиться на ней.

Жительница Павлодара потеряла ногу при работе на автомойке. Владельцы отказались признать ее свое работницей, ведь у Валентины не было трудового договора. Сегодня, 1 марта Павлодарский городской суд постановил, что она все равно состояла с ними в трудовых отношениях, сообщает zakon.kz.

Когда Валентину прижал автомобиль, за рулем находился коллега девушки, которого попросили припарковать машину клиентки. О том, что мойщик в тот момент был пьян, она не знала.

Несколько дней девушка провела в реанимации. Хирургам пришлось ампутировать правую ногу выше колена. Пока девушка приходила в себя, ее сестра пыталась добиться правды. Но в полиции дело завели только по факту дорожно-транспортного происшествия сославшись на отсутствие официального трудового договора у девушки. Все четыре года Валентина работала неофициально.

Хозяйка автомойки долгое время утверждала, что впервые увидела девушку уже раненой в день происшествия и обвиняла ее в том, что она просто хочет нажиться на ней.

Суд рассмотрел дело по иску Валентины к ИП и признал, что с 26 октября 2016 года между ними были трудовые отношения. Соответственно ответчика обязали заключить трудовой договор с указанием даты начала работы - 26 октября 2016 года, по профессии мойщика автомашин.

Суд исходил из того, что факт трудовых отношений подтверждается наличием видеозаписей, показаниями свидетелей, как работников автомойки, так и непосредственно клиентов автомойки, протоколами допроса свидетелей, полученных в рамках расследования уголовного дела. пресс-служба Павлодарского областного суда

Следовательно, у ответчика в силу требований трудового законодательства возникает обязанность по сообщению о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью, по установленной форме.

Судом вынесено частное определение в адрес прокурора города, Управления труда Павлодарской области о проведении необходимых действий по расследованию несчастного случая, а также о выявленных грубых нарушениях ответчиком требований трудового законодательства. пресс-служба Павлодарского областного суда

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