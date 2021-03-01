Как будут учиться школьники Нур-Султана со 2 марта

Ученики 6-8,10 классов продолжат обучаться в дистанционном формате.

Учитывая улучшение и стабилизацию санитарно-эпидемиологической ситуации, со 2 марта разрешено обучение в комбинированном формате учащихся 1-5 классов общеобразовательных школ, а также 1-7 классов международных школ, сообщает zakon.kz.

Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач столицы, передает официальный сайт акимата.

При этом отмечается, что ученики 6-8,10 классов будут обучаться в дистанционном формате.

70% предметов будут проводиться в штатном режиме, 30 % – дистанционно. "Художественный труд" и "Музыка" в 1-5 классах будут вестись в дистанционном асинхронном формате.

В штатном режиме будут вестись следующие дисциплины:

в 1-х классах: математика, обучение грамоте, иностранный язык, казахский язык в русских классах, русский язык в казахских классах, естествознание, познание мира, самопознание;

в 5-х классах: казахский язык, литература, русский язык и литература, иностранный язык, математика, информатика, история Казахстана, самопознание, физическая культура, естествознание.

9-11(12) классы продолжают обучение в режиме "дежурных групп".

При организации обучения в комбинированном формате будет составлено гибкое расписание уроков с указанием времени начала и завершения занятий.

Также увеличены смены и подсмены для социального дистанцирования, предусмотрены перемены между уроками в разное время для разных классов.

Справки об эпидокружении в школах требовать не будут, однако усилятся внутренний фильтр и дезинфекционные мероприятия.

Кроме того, в исключительных случаях, случаях болезни или контактов с больными по заявлению родителей разрешается оставлять детей в дистанционном формате.

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