ВОЗ: вторая волна пандемии в мире еще не закончилась

Хотя в России статистика заболеваемости идет на спад.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что вторая волна пандемии коронавируса в мире еще не закончилась, сообщает zakon.kz.

В эфире телеканала "Россия-24" она отметила, что статистика заболеваемости в России идет на спад.

Но, к сожалению, в некоторых странах замечен рост заболеваемости.

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