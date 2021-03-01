Пять детей отравились угарным газом в общественной бане Алматы

Детей, младшему из которых всего три года, сразу доставили в больницу. Их состояние оценили как средней степени тяжести. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Обычный поход семьи Космуратовых в баню едва не обернулся трагедией, сообщает zakon.kz.

Почти через час детям стало плохо. Все пятеро почувствовали головокружение и тошноту, вспоминает отец, передает Первый канал "Евразия".

Оплату они принимают в магазине в 100 м. Затем нас женщина закрыла снаружи на полтора часа. Час не прошел - у ребёнка стала кружиться голова. Затем другим детям стало плохо и супруге. Я стал кричать, чтобы дверь открыли. житель города Муса Космуратов

Сначала подумала, что плохо стало от жары, но потом их начало тошнить, мы поняли: что-то не так. В какой-то момент я подумала, что мы там умрем взаперти. жительница города Бахыт Кыдырбекова

На крики прибежала сотрудница магазина. Детей, младшему из которых всего три года, сразу доставили в больницу. Их состояние оценили как средней степени тяжести. Сейчас их жизни ничего не угрожает. После ЧП на место выехала аварийная служба и сотрудники ДЧС. Там и выяснилось, что все дело - в дымоходе отопительного котла. Он и вентиляция в неисправном состоянии.

Согласно закону газоснабжения, домовладелец отвечает за исправность и техническое состояние газового оборудования, ответственность несет сам владелец. представитель компании газораспределительной организации Асель Тургумбаева

Как пояснили специалисты, ранее баню проверяли и поручили установить приборы определения загазованности. Но по какой-то причине датчик не сработал. Сейчас баня посетителей не принимает, а в полиции по факту отравления детей уже начали расследование.

Департамент по ЧС города Алматы предупреждает: следите за исправностью дымоходов печного оборудования! Берегите себя и своих близких!

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