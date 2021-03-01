Появились подробности гибели семьи от инсектицидов в Актау

По словам санврачей, препарат, который использовала женщина, ни в коем случае нельзя применять в быту. Им травят насекомых в зернохранилищах.

Борьба с насекомыми закончилась гибелью грудной девочки и ее матери. Химическую атаку в соседней квартире устроила их соседка. О том, что она будет проводить дезинсекцию, женщина никого не предупредила. Соседи говорят, что знают ее только с хорошей стороны, сообщает zakon.kz.

Сейчас с отравлением лежит в больнице еще семь человек, передает Первый канал "Евразия".

Квартира на втором этаже сейчас опечатана. Накануне за ее дверью женщина травила насекомых опасным препаратом. А после обработки на несколько дней ушла в квартиру, которая находится в другом микрорайоне. Она себя обезопасила, не подумав о других жильцах подъезда, а яд проник к соседям этажом выше. От отравления умерла 10-месячная малышка. На следующий день не стало ее матери. Мужа и свекровь погибшей успели откачать врачи.

Состояние средней степени тяжести, сознание оглушения. По анализам все компенсировали. Сегодня планируем перевод в профильное отделение. заведующий реанимацией Ммангистауской областной больницы Маулен Жумадилаев

С сильным отравлением в больницу попали еще пятеро детей, их возраст - от трех месяцев до 14 лет. Четыре девочки и мальчик - все они из одной многодетной семьи, живут этажем ниже. Им уже лучше. Виновница трагедии не появлялась дома почти неделю. Соседи - в шоке от случившегося. Говорят, знают женщину только с хорошей стороны.

Все соседи хорошие, и из квартиры 20, и которые погибли. Опасаться мы все опасаемся. Все-таки это яд, не дезодорант. Нужно задуматься о том, что это чревато последствиями.

По словам санврачей, препарат, который использовала женщина, ни в коем случае нельзя применять в быту. Им травят насекомых в зернохранилищах. Таблетки при контакте с воздухом превращаются в газ фосфин. Именно он блокирует поступление кислорода в организм.

Это все в продаже, люди приобретают это. Женщина, которая потравила в своей квартире, ни инструкцией не владеет и не понимает, что в итоге. Целая семья – папа, который в реанимации находится, рыдает в голос, он потерял жену и ребенка по чьей-то глупости. Нужно снять это все с реализации. главный санитарный врач города Асима Жарылгасова

Вопрос ограничения продажи населению таких химикатов санврачи уже поднимали, но, как видим, он до сих пор не решен. Свет же на эту историю прольет следствие. Женщине грозит до 10 лет колонии. Это не первый подобный случай в регионе. В позапрошлом и в 2018 году в Мангистауской области также из-за того, что соседи травили насекомых, погибли двое детей и девушка, 6 человек пострадали. Еще тогда санврачи предупреждали: прежде, чем распылять яд, нужно предупредить КСК и жильцов не только своего подъезда, но и всего дома, и обязательно проветривать помещения.

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