В Казахстане снова продлили срок регистрации машин с армянскими номерами

По официальным данным МВД сейчас зарегистрированы 20 из 22 тысяч ввезенных авто. То есть вне правового поля остаются всего 2 000 машин. Однако многие считают, что таковых гораздо больше.

Срок регистрации машин с армянскими номерами опять продлили на год, сообщает zakon.kz.

В МВД говорят, что не все желающие смогли поставить автомобили на учет, передает Первый канал "Евразия".

Но, как можно услышать от самих водителей, не все и хотели. Тем более, что с армянской стороной не решен даже вопрос, как снимать машину с учета и в какой стране платить налоги.

Подошел к автоЦОНу, к окошку, где гаишники, сотрудники госинспекции сидят, взял у них квитанцию, оплатил 12 000 тенге за номер. Показал гаишнику квитанцию. Через 10 минут мне выдали номер желтый. автовладелец Ерлан Алпысбек

Купить машину за границей Ерлана вынудили огромные цены на казахстанском рынке. Семья большая, вот и авто нужно было вместительное. В Армении за нее просили в два раза меньше. Попросил друга пригнать.

Именно он ее в Армении приобретал и оформлял на себя. И переоформить теперь ее на Ерлана в Казахстане невозможно. Нужно ехать в Армению. Здесь передвигается благодаря страховке, в которую его вписал друг.

Если по страховке продашь, завтра вдруг налог, штрафы не будет платить тот водитель. Это все приходит на хозяина. автовладелец Ерлан Алпысбек

Перегнать машины в Армению и либо там продать, либо переоформить на тех, кто действительно на них ездит, захотели более тысячи человек. Но пандемия и закрытые границы внесли коррективы. Некоторые из этих машин сейчас в залоге в ломбардах и микрокредитных организациях, по которым идет следствие из-за организации финансовых пирамид. И поэтому выехать на них даже в страну регистрации нельзя. В итоге МВД решило дать этим автовладельцам еще год. Те, кто все же приобрел желтые номера, получается, поставил машину на учет здесь в Казахстане, но с регистрации в Армении они по-прежнему не сняты.

Не отменено двойное налогообложение. Это запрещено законами любой страны - один и тот же налог платить в две страны. автовладелец Сулеймен Ахметов

Из-за этого многие отказываются сейчас регистрировать машины в Казахстане. По сообщению МВД, они более полугода ведут переговоры с армянской стороной, чтобы автовладельцы могли платить налоги только в одной стране. Когда придут к соглашению, неизвестно.

Есть еще одна проблема, которая делает сотни машин с армянскими номерами в Казахстане вне закона. Расположение руля. Использование и регистрация авто с правосторонним рулем у нас в стране запрещены. Поэтому владельцам приходится отдавать машину в сервис на перенос оборудования на левую сторону. Поскольку это небезопасно, переоборудованные машины должны пройти испытания в специальных аккредитованных лабораториях. Но они есть не во всех регионах. Да и те, что есть, из-за карантина не всегда работали. В итоге эта часть машин тоже пока не может пройти регистрацию в нашей стране.

По официальным данным МВД сейчас зарегистрированы 20 из 22 тысяч ввезенных авто. То есть вне правового поля остаются всего 2 000 машин. Однако многие считают, что таковых гораздо больше.

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