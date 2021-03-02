Пашинян Путину: меня неверно информировали по поводу "Искандеров"

Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что российское оружие - одно из лучших в мире. Армения продолжает тесное сотрудничество с РФ в сферах военной промышленности и высоких технологий, - пресс-секретарь премьер-министра Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным пришел к заключению, что ему неправильно доложили о ситуации с российскими комплексами "Искандер", передает zakon.kz.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Мане Геворкян в интервью агентству "Арменпресс".

Указывается, что "в результате сравнения имеющихся фактов и сведений, премьер-министр Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему неправильно было доложено".

Заявление Пашиняна не имеет никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества. Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что российское оружие - одно из лучших в мире. Армения продолжает тесное сотрудничество с РФ в сферах военной промышленности и высоких технологий. Мане Геворкян

После слов Пашиняна о российских "Искандерах" в Армении разгорелся политический кризис. 25 февраля генштаб Вооруженных сил Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра страны. Этому предшествовало увольнение первого замначальника генштаба, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна, которого сняли с должности после заочного спора с Пашиняном об эффективности российских ракетных комплексов "Искандер". Армянский премьер заявил, что "Искандеры" не сработали должным образом во время войны в Нагорном Карабахе, а Хачатрян назвал слова политика несерьезными.

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