CNN: санкции против России за Навального США введут уже на этой неделе

В планах нового президента — заняться и "другими проблемами", которые приносит Россия, говорят источники телеканала.

Администрация президента США Джо Байдена намерена ввести санкции в отношении России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального уже на текущей неделе, передает zakon.kz.

Об этом 1 марта сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Они ознаменовали бы явный отход от подхода администрации Трампа, которая отказалась вводить санкции за отравление и уклонялась от прямой конфронтации с РФ из-за ее гнусных действий. официальные представители администрации американского президента.

В планах нового президента — заняться и "другими проблемами", которые приносит Россия, говорят источники телеканала.

Одним из обсуждаемых вариантов является указ Байдена, который затронет не только ситуацию с Навальным, но и хакерскую атаку на правительственные учреждения, а также сообщения о вознаграждениях за убийство американских военных в Афганистане. Россия отрицает причастность ко всему вышеперечисленному.

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