"Сарыарка" наголову разгромила "Снежных Барсов" в рамках ЧК

Итог игры - 8:0.

В домашнем матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана "Снежные Барсы" потерпели крупнейшее поражение от карагандинской "Сарыарки", сообщает zakon.kz.

Снежные Барсы (Астана) - Сарыарка (Караганда) 0:8 (0:3, 0:2, 0:3)

0:1 - Рахманов (Горбачёв, Грымзин) - 08:14 0:2 - Никулин (Беляев, Чеботов) - 08:44 0:3 - Михайлов (Анохин, Воробьёв) - 18:15 ГБ 0:4 - Писарев (Потапов, Анохин) - 27:00 0:5 - Никулин (Беляев, Шохов) - 34:01 0:6 - Аноховский (Михайлов) - 41:02 0:7 - Желнеровский (Сиксна, Анохин) - 41:57 0:8 - Сиксна (Михайлов, Воробьёв) - 43:24

Вратари: Павленко - Бояркин

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