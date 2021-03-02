Изменение формы ногтей: Онкологи назвали неожиданный признак рака легких

Изменение формы пальцев на руках и ногтей может указывать на развитие рака легких.

Изменение формы пальцев на руках и ногтей может указывать на развитие рака легких, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Речь идет о так называемом симптоме барабанных палочек, когда кончики пальцев утолщаются, а ногти деформируются в виде часовых стекол.

При надавливании на основание ногтя возникает ощущение подвижности ногтевой пластинки, - пишет Express со ссылкой на данные занимающегося борьбой с этим заболеванием Фонда Роя Кастла.

Кроме того, одним из возможных симптомов рака легких является постоянный кашель.

Специалисты советуют обратить внимание и на другие распространенные признаки онкологического заболевания: одышку, кровохаркание, потерю аппетита и веса.

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