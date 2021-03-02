Цена нефти Brent вновь упала

Цена нефти Brent на лондонской бирже опустилась ниже $63 за баррель.

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась на 1,11%, до $62,98 за баррель, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 7:25.

В последний раз цена Brent находилась ниже $63 за баррель 22 февраля 2021 года.

По данным на 7:33, нефть Brent торговалась на уровне $62,89 за баррель (-1,26%).

В то же время стоимость майского фьючерса на нефть марки WTI упала до $59,68 (-1,22%).

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