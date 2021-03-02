В Казахстане возросло число новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки зарегистрировано 658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 1 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 214 089 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 25160(+65),

в городе Алматы - 25175(+102),

в ВКО - 22094(+55),

в Атырауской области - 17205(+24),

в Павлодарской области - 17694(+77),

в Карагандинской области - 15460(+27),

в Акмолинской области - 13733(+78),

в ЗКО – 13054(+46),

в СКО - 12385(+37),

в Костанайской области - 12436(+62),

в Алматинской области - 10914(+48),

в городе Шымкент - 6171(+17),

в Жамбылской области - 5961(+5),

в Туркестанской области - 4288(+3),

в Мангистауской области - 4231(+1),

в Актюбинской области - 4273(+5),

в Кызылординской области - 3855(+6).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 893 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 127,

в городе Алматы - 24,

в городе Шымкент - 5,

в Акмолинской области - 95,

в Алматинской области - 33,

в Атырауской области - 55,

в ВКО - 16,

в Жамбылской области - 39

в ЗКО - 116,

в Карагандинской области - 41,

в Костанайской области - 76,

в Кызылординской области - 14,

в Мангистауской области - 2,

в Павлодарской области - 80,

в СКО - 165,

в Туркестанской области - 5.

Всего в стране выздоровели – 197 782 человека от COVID-19.

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