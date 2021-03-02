В Казахстане возросло число новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки зарегистрировано 658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 1 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 214 089 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 25160(+65),
- в городе Алматы - 25175(+102),
- в ВКО - 22094(+55),
- в Атырауской области - 17205(+24),
- в Павлодарской области - 17694(+77),
- в Карагандинской области - 15460(+27),
- в Акмолинской области - 13733(+78),
- в ЗКО – 13054(+46),
- в СКО - 12385(+37),
- в Костанайской области - 12436(+62),
- в Алматинской области - 10914(+48),
- в городе Шымкент - 6171(+17),
- в Жамбылской области - 5961(+5),
- в Туркестанской области - 4288(+3),
- в Мангистауской области - 4231(+1),
- в Актюбинской области - 4273(+5),
- в Кызылординской области - 3855(+6).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 893 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 127,
- в городе Алматы - 24,
- в городе Шымкент - 5,
- в Акмолинской области - 95,
- в Алматинской области - 33,
- в Атырауской области - 55,
- в ВКО - 16,
- в Жамбылской области - 39
- в ЗКО - 116,
- в Карагандинской области - 41,
- в Костанайской области - 76,
- в Кызылординской области - 14,
- в Мангистауской области - 2,
- в Павлодарской области - 80,
- в СКО - 165,
- в Туркестанской области - 5.
Всего в стране выздоровели – 197 782 человека от COVID-19.
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