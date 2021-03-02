Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

В Казахстане возросло число новых случаев коронавируса

Фото: zakon.kz. 2 марта 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 1 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 214 089 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 25160(+65),
  • в городе Алматы - 25175(+102),
  • в ВКО - 22094(+55),
  • в Атырауской области - 17205(+24),
  • в Павлодарской области - 17694(+77),
  • в Карагандинской области - 15460(+27),
  • в Акмолинской области - 13733(+78),
  • в ЗКО – 13054(+46),
  • в СКО - 12385(+37),
  • в Костанайской области - 12436(+62),
  • в Алматинской области - 10914(+48),
  • в городе Шымкент - 6171(+17),
  • в Жамбылской области - 5961(+5),
  • в Туркестанской области - 4288(+3),
  • в Мангистауской области - 4231(+1),
  • в Актюбинской области - 4273(+5),
  • в Кызылординской области - 3855(+6).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 893 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 127,
  • в городе Алматы - 24,
  • в городе Шымкент - 5,
  • в Акмолинской области - 95,
  • в Алматинской области - 33,
  • в Атырауской области - 55,
  • в ВКО - 16,
  • в Жамбылской области - 39
  • в ЗКО - 116,
  • в Карагандинской области - 41,
  • в Костанайской области - 76,
  • в Кызылординской области - 14,
  • в Мангистауской области - 2,
  • в Павлодарской области - 80,
  • в СКО - 165,
  • в Туркестанской области - 5.

Всего в стране выздоровели – 197 782 человека от COVID-19.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬11
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Дильназ Ахмадиева и Асель Садвакасова расскажут, как «Достучаться до мужчин»
Частные судебные исполнители столицы запустили акцию «Скворечник доброты»