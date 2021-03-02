Непобежденный казахстанец вошел в ТОП-15 мирового рейтинга WBA

Садриддин Ахмедов улучшил свою позицию в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации.

Непобежденный казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов (12-0, 11 КО) улучшил свою позицию в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ахмедов вошел в ТОП-15 лучших боксеров дивизиона, заняв в списке 15-е место. Лидером рейтинга является представитель Узбекистана Исраил Мадримов (6-0, 5 КО).

Титулами WBA в этой весовой категории владеют "суперчемпион", американец Джермелл Чарло (34-1, 18 КО), чемпион мира, кубинский боксер Эрисланди Лара (27-3-3, 15 КО) и "золотой" чемпион из Франции Мишель Соро (35-2-1, 24 КО).

Напомним, что свой последний бой казахстанец провел 29 января — он выиграл единогласным решением судей по итогам десяти раундов у голландца Стивена Даньо (17-4-3, 6 КО).

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