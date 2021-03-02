SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink

Причиной переноса стали неблагоприятные погодные условия.

Компания SpaceX вновь перенесла запуск ракеты Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Причиной переноса стали неблагоприятные погодные условия. Запуск переносится уже дважды за последние двое суток.

Из-за плохих погодных условий..., а также в целях получения дополнительного времени для предстартовых проверок, запуск спутников Starlink со стартового комплекса LC-39 теперь намечен на вторник, 2 марта, 19.53 по времени Восточного побережья США (06.53 среды), - говорится в опубликованном в Twitter сообщении компании.

Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года.

Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.

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