Сколько человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане 

На 2 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 694 человек.

11 человек скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане, сообщает zakon.kz.

На 2 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 694 человек (13 535 КВИ+ и 6 159 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 360 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 334 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 250 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 48 пациентов; на аппарате ИВЛ – 44 пациента, - сообщили в МВК по нераспространению COVID-19.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 28 февраля 2021 года зарегистрировано 13 случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 213 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 307, случаев с летальным исходом - 628, всего выздоровели – 42 520 человек.

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